Аніта Луценко закрутила новий роман і вперше показала свого чоловіка-красеня

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Реклама

Відома українська тренерка Аніта Луценко закрутила новий роман та вперше показала свого коханого-красеня.

Про зміни в особистому житті спортсменка оголосила в Instagram-stories. Тренерка опублікувала колаж романтичних чорно-білих світлин із новим коханим. Парочка разом позувала на балконі однієї з багатоповерхівок Києва.

Реклама

Закохані обіймались, дарували одне одному ніжний погляд та разом милувались краєвидом. При цьому підписувати фото Аніта Луценко не стала. Вона лиш вказала, що кадр свіжий і був зроблений у Києві. До речі, обличчя чоловіка спортсменка теж не стала приховувати, але його імені розкривати не стала. Також невідомо, коли саме почався їхній роман.

Реклама

Аніта Луценко з новим коханим / © instagram.com/anitasporty

Зазначимо, до цього протягом тривалого часу Аніта Луценко перебувала в стосунках із цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. Проте у грудні 2025 року спортсменка оголосила про їхній розрив. Точної причини тренерка розкривати не стала, проте пояснила, що зрозуміла, що більше не кохає його. У колишніх партнерів є спільна донька Мія, яка з’явилась на світ 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко показала себе з вагою в 80 кілограм. Також тренерка розсекретила, як за чотири місяці повернула своє тіло у форму.

Новини партнерів

Новини партнерів