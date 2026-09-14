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Аніта Луценко закрутила новий роман і вперше показала свого чоловіка-красеня
Майже рік тому Аніта Луценко оголосила про розрив із цивільним чоловіком. А зараз спортсменка зізналась, що її серце знову зайняте.
Відома українська тренерка Аніта Луценко закрутила новий роман та вперше показала свого коханого-красеня.
Про зміни в особистому житті спортсменка оголосила в Instagram-stories. Тренерка опублікувала колаж романтичних чорно-білих світлин із новим коханим. Парочка разом позувала на балконі однієї з багатоповерхівок Києва.
Закохані обіймались, дарували одне одному ніжний погляд та разом милувались краєвидом. При цьому підписувати фото Аніта Луценко не стала. Вона лиш вказала, що кадр свіжий і був зроблений у Києві. До речі, обличчя чоловіка спортсменка теж не стала приховувати, але його імені розкривати не стала. Також невідомо, коли саме почався їхній роман.
Зазначимо, до цього протягом тривалого часу Аніта Луценко перебувала в стосунках із цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. Проте у грудні 2025 року спортсменка оголосила про їхній розрив. Точної причини тренерка розкривати не стала, проте пояснила, що зрозуміла, що більше не кохає його. У колишніх партнерів є спільна донька Мія, яка з’явилась на світ 2016 року.
Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко показала себе з вагою в 80 кілограм. Також тренерка розсекретила, як за чотири місяці повернула своє тіло у форму.