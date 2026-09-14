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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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58
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Аніта Луценко закрутила новий роман і вперше показала свого чоловіка-красеня

Майже рік тому Аніта Луценко оголосила про розрив із цивільним чоловіком. А зараз спортсменка зізналась, що її серце знову зайняте.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Аніта Луценко

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко закрутила новий роман та вперше показала свого коханого-красеня.

Про зміни в особистому житті спортсменка оголосила в Instagram-stories. Тренерка опублікувала колаж романтичних чорно-білих світлин із новим коханим. Парочка разом позувала на балконі однієї з багатоповерхівок Києва.

Закохані обіймались, дарували одне одному ніжний погляд та разом милувались краєвидом. При цьому підписувати фото Аніта Луценко не стала. Вона лиш вказала, що кадр свіжий і був зроблений у Києві. До речі, обличчя чоловіка спортсменка теж не стала приховувати, але його імені розкривати не стала. Також невідомо, коли саме почався їхній роман.

Аніта Луценко з новим коханим / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко з новим коханим / © instagram.com/anitasporty

Зазначимо, до цього протягом тривалого часу Аніта Луценко перебувала в стосунках із цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. Проте у грудні 2025 року спортсменка оголосила про їхній розрив. Точної причини тренерка розкривати не стала, проте пояснила, що зрозуміла, що більше не кохає його. У колишніх партнерів є спільна донька Мія, яка з’явилась на світ 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно Аніта Луценко показала себе з вагою в 80 кілограм. Також тренерка розсекретила, як за чотири місяці повернула своє тіло у форму.

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