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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Аніта Луценко замилувала відео, як вчить коханого-іспанця української: "Лагідна українізація"

Обранець спортсменки вчиться розмовляти українською, а вона ж виправляє його помилки.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Аніта Луценко

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Фітнес-тренерка Аніта Луценко показала, як вчить коханого-іспанця Ферміна Еджидо української мови.

Так, спортсменка перебуває в стосунках з іноземцем. Мовний бар’єр в їхній парі однозначно відсутній. Зокрема, сама Аніта Луценко вчить іспанську, однак і Фермін Еджидо від неї не відстає. В Instagram-stories знаменитість показала, як займається лагідною українізацією бойфренда.

Аніта Луценко опублікувала відео, як вони їхали в авто. Аби не гаяти час, тренерка провела для коханого урок української мови. Вона говорила обранцеві фразу, а той перекладав. Коханий тренерки впевнено вимовляє: «Я — Фермін, радий познайомитися». Щоправда, Аніта Луценко все ж таки звертала увагу на деякі помилки і поправляла вимову обранця.

«Лагідна українізація», — підписала відео знаменитість.

Зазначимо, у середині вересня Аніта Луценко розсекретила, що перебуває в стосунках. Виявилося, що спортсменка закрутила роман з іспанцем Ферміном Еджидо, який є генеральним директором та засновником OCEANMAN. Вочевидь, парочка познайомилась в Іспанії, де зараз разом із донькою живе тренерка. До речі, у вересні закохані разом приїжджали до Києва. Аніта Луценко показувала, як із Ферміном Еджидо прогулювалась столицею України.

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