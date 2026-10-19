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Аніта Луценко замилувала відео, як вчить коханого-іспанця української: "Лагідна українізація"
Обранець спортсменки вчиться розмовляти українською, а вона ж виправляє його помилки.
Фітнес-тренерка Аніта Луценко показала, як вчить коханого-іспанця Ферміна Еджидо української мови.
Так, спортсменка перебуває в стосунках з іноземцем. Мовний бар’єр в їхній парі однозначно відсутній. Зокрема, сама Аніта Луценко вчить іспанську, однак і Фермін Еджидо від неї не відстає. В Instagram-stories знаменитість показала, як займається лагідною українізацією бойфренда.
Аніта Луценко опублікувала відео, як вони їхали в авто. Аби не гаяти час, тренерка провела для коханого урок української мови. Вона говорила обранцеві фразу, а той перекладав. Коханий тренерки впевнено вимовляє: «Я — Фермін, радий познайомитися». Щоправда, Аніта Луценко все ж таки звертала увагу на деякі помилки і поправляла вимову обранця.
«Лагідна українізація», — підписала відео знаменитість.
Зазначимо, у середині вересня Аніта Луценко розсекретила, що перебуває в стосунках. Виявилося, що спортсменка закрутила роман з іспанцем Ферміном Еджидо, який є генеральним директором та засновником OCEANMAN. Вочевидь, парочка познайомилась в Іспанії, де зараз разом із донькою живе тренерка. До речі, у вересні закохані разом приїжджали до Києва. Аніта Луценко показувала, як із Ферміном Еджидо прогулювалась столицею України.