Аніта Луценко здивувала талантом 9-річної доньки: "Можу вважати роль мами виконаною"

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Реклама

Відома українська тренерка Аніта Луценко, яка раніше розсекретила свій заробіток, здивувала талантом 9-річної доньки.

Виявляється, Мія має неабиякий хист до вивчення іноземних мов. Аніта Луценко на проєкті "Наодинці з Гламуром" ділиться, що її донка говорить українською, англійською, іспанською та польською. Спортсменка сподівається, що Мія вивчить ці мови досконало, адже в майбутньому для неї це було чималим плюсом.

"Мія зараз володіє англійською, іспанською, польською, українською. Я думаю, якщо вона вивчить всі ці мови досконало, я можу вважати свою роль мами виконаною, далі може вже бути креативною дівчинкою, якою вона є. Вона зараз у 5 класі. Дуже добра, дуже ніжна, обожнюю її", - говорить тренерка Анні Севастьяновій.

Реклама

Аніта Луценко з донькою / © instagram.com/anitasporty

Донька Аніти Луценко не займатиметься професійним спортом. Натомість Мія росте неабияк креативною. За словами тренерки, її донька гарно малює, що картини можна представляти на виставках. Окрім того, дівчинка має хист до математики.

"Я, як професійна спортсменка в минулому, ніколи не буду свою дитину тягнути саме в професійний спорт. Вона більше математик, як це не дивно. Вона дуже класно малює. От просто картини, які вже можна виставляти", - ділиться спортсменка.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Чому ведуча «НАКРИЧАЛА» на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров «РОЗБИВ» серця фанаток

Зазначимо, Аніта Луценко народила доньку 7 червня 2016 року. Батьком дитини спортсменки є Олександр Лозовцев.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно гуморист Юрій Ткач захопив талантом 11-річної доньки. Виявляється, Ліза має всі шанси, аби стати успішною співачкою.