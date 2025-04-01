Анна Алхім і Костянтин Валеулін: дружина бізнесмена-зрадника вперше висловилася про його коханку

Анна Алхім і Костя Валеунін, Дар'я Валеуніна

Реклама

Дружина українського бізнесмена Костянтина Валеуніна вперше публічно відреагувала на зраду чоловіка з блогеркою Анною Алхім.

У своєму фотоблогу Дар'я Валеуніна зізналася, що вбачає "хайп і підлість" у нещодавньому публічному зізнанні Алхім у романі з її чоловіком. На думку жінки, це породило багато зайвої критики й скандалів довкола її родини. І насамкінець додала, що не зрадила себе й продовжує крокувати далі.

"Я довго думала, чи варто щось говорити. Бо я ніколи не шукала дешевої популярності, хайпу чи співчуття. Я знаю, хто я. Я знаю, чого варта. І мені не потрібно виставляти свій біль напоказ. Але, нещодавно чужа підлість і ущербність винесли на показ історію, яка мала залишитися між дорослими людьми, стала темою для чужих пліток, чужих веселощів і чужого осуду. Я пишу зараз, для того щоб подякувати кожній, хто разом зі мною вважає, що сила – не в криках і викриттях, а в умінні зберегти обличчя, серце і себе. Дякую за здатність співчувати, а не засуджувати", - написала Дар'я Валеуніна.

Реклама

Дар'я Валеуніна

Нагадаємо, нещодавно блогерка Анна Алхім публічно заявила про роман з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуніним. Вона опублікувала їхні спільні фото після того, як чоловік повернувся до дружини та доньки. До слова, коханці зустрічалися протягом двох років і проводили більшість часу разом. За словами Анни, вона розійшлася з Костею, адже він не захотів розлучатися з дружиною й вона "втомилася". Блогерка каже, що тепер засвоїла урок. Більше подробиць про скандальну історію кохання Алхім і Кості та у кого ще з відомих чоловіків вона прагнула бути коханкою – дізнавайтеся за посиланням.