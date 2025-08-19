ТСН у соціальних мережах

Анна Алхім наїхала на Олену Мандзюк і злила на неї "компромат": блогерка різко відреагувала

Анна Алхім розбурхала черговий скандал та звинуватила Олену Мандзюк у брехні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Олена Мандзюк та Анна Алхім

Українська блогерка Анна Алхім оприлюднила уривки своєї розмови з Оленою Мандзюк після гучного скандалу навколо її висловлювань про Україну.

Анна опублікувала кілька хвилин запису розмови з Оленою, де нібито вони обговорювали мовне питання та, за її словами, не було жодної агресії. Також блогерка закликала депутатів написати заяву на Мандзюк про розкол людей в українському суспільстві.

«Я звертаюсь до народних депутатів, щоб вони написали на неї заяву за розбрат людей, яких вона ділить на поганих та хороших. Тому що Україна — це народ, а Олена виганяє цих людей з України, тому що вона чомусь думає, що має на це право», — заявила Алхім.

Вона також припустила, що Мандзюк просто намагається здобути хайп на її імені та закликала дівчину пройти детектор брехні, результати якого можна було б оприлюднити. Водночас сама Мандзюк відмовилася від проходження поліграфа, відповівши, що записи, які поширює Алхім, є неправдивими. Вона наголосила, що аудіо з нібито її голосом згенероване штучним інтелектом, тому не збирається реагувати на брехню чи виправдовуватися за те, чого не робила.

«Коли немає до чого вхопитися, люди починають грати в гарячку, не на такій машині я їжджу, не так одягаюсь, 2016 року вела блог російською, виросла у російськомовній сім’ї, починають генерувати штучним інтелектом файли, підставляючи моє обличчя, мій силует, мій голос. Вирізають по слову провокацію з моїх величезних висловлювань — а ось це спеціальні дії для підриву довіри. Це все роблять вороги, які прославляють московитий мир і мріють, щоб він опинився тут», — відповіла Мандзюк.

Сторіз Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Сторіз Олени Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Скандал Олени Мандзюк та Анни Алхім: що відомо

Скандал навколо блогерки Анни Алхім розпочався після хрещення дітей її колеги Стасі Макєєвої. Під час заходу ведучий запропонував Алхім заспівати українську пісню, однак у відповідь вона лише закотила очі, скорчила гримасу та вжила лайку. Відео інциденту швидко набрало популярності в соцмережах і викликало обурення. Користувачі почали звинувачувати блогерку у неповазі до української мови та поширенні проросійських наративів.

З критикою виступила й інша блогерка — Олена Мандзюк. Вона назвала Алхім «медійною гнидою», закликала відписатися від її сторінки та нагадала її скандальні висловлювання про «красавчика путіна» й «українців-терпил». Мандзюк також звернулася до СБУ з вимогою відреагувати на поведінку Алхім.

Реакція аудиторії виявилася досить суперечливою. Частина людей підтримала Алхім, інші — стали на бік її критиків. У підсумку обидві блогерки отримали хвилю гейту, а сама Анна Алхім виїхала з України.

Нагадаємо, нещодавно проти Олени Мандзюк відкрили відкрили кримінальне провадження. Блогерку звинуватили в розпалюванні ворожнечі за мовною ознакою.

