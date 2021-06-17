Ана де Армас не гаючи часу знайшла заміну Аффлеку та закрутила роман з директором Tinder

Акторка зустріла нове кохання.

Ексдівчина Бена Аффлека Ана де Армас, яка нещодавно на фоні розриву з колишнім видалила свій акаунт у Twitter та обчикрижила волосся, поринула у нові стосунки.

Так, 33-річна зірка вже декілька місяців зустрічається з директором додатку для знайомств Tinder Полом Букадакісом. Закохані познайомилися через спільних друзів. Що характерно, стосунки Ани та Пола розвиваються дуже стрімко, чоловік вже встиг познайомити акторку із своєю родиною, - пише Page Six.

Варто зазначити, що голлівудська пара Бена Аффлека та Ани де Армас поставили крапку в стосунках ще наприкінці січня. Знаменитості розійшлися після року стосунків. Подейкували, що ініціаторкою розриву стала Ана, яка не витримала бути на відстані з коханим.

Після розставання пара залишилася хорошими друзями. Так, кожен з колишніх вже встиг закрутити новий роман. Наприклад, 48-річний актор Бен Аффлек відновив стосунки з Дженніфер Лопес, з якою зустрічався 17 років тому.

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