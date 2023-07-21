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Анна Добриднєва розчулила несподіваною зустріччю з другом юності на передовій

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Анна Добриднєва розчулила несподіваною зустріччю з другом юності на передовій

Анна Добриднєва / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Артистка навіть не очікувала побачити знайоме обличчя серед військових.

Співачка Анна Добриднєва за час війни встигла дати чимало концертів для наших захисників, але один з них став для неї дуже особливим.

Під час свого виступу на передовій для українських захисників, виконавиця раптом побачила знайоме обличчя. Серед військових був друг юності Анни, з яким вони не бачилися тривалий час. Кадрами зворушливої зустрічі Добриднєва поділилася у своєму акаунтів в TikTok. 

© instagram.com/anna_dobrydneva
Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Як розповіла співачка, вона давно сподівалася на цю зустріч, однак усе одно морально їй було важко, коли це нарешті сталося. 

"Я знала, ще це колись станеться, але не була готова морально. Десь дуже далеко, на одному з концертів раптом побачити серед військових друга моєї юності", - поділилася артистка.

Під час зустрічі з другом Анна не змогла втримати емоцій і розплакалася. Давні друзі довго говорили та обіймалися, а потім захисник подарував співачці військовий сувенір на пам'ять у вигляді гільзи.

© instagram.com/anna_dobrydneva
Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

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Дата публікації
Перегляди
181
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