Анна Кареліна в купальнику: топ гарячих фото переможниці "Танців з зірками"

Хореографиня залюбки хизується формами у бікіні.
Переможниця шоу "Танці з зірками", хореографиня Анна Кареліна, яка танцювала у парі з актором Артуром Логаєм, стала справжнім відкриттям цього сезону.
Знаменитість не лише приголомшливо рухається, а й неймовірно красива. Так, у Ані фігура мрії, яку вона залюбки показує своїм шанувальникам. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку пікантних світлин танцівниці у купальнику.
Аня народилася на Волині. До участі у шоу вона була викладачкою хореографії у Київському національному університеті культури та мистецтв. Крім танців Кареліна обожнює мандрівки, тому побувала у багатьох країнах. Там красуня зробила чимало гарячих фото.
У хореографині довгі прокачані ніжки, пружні сідниці та плаский м'язистий животик.
На кадрах також можна роздивитися тату Анни. Так, артистка має напис між лопатками.
Читайте також: