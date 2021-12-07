Анна Кареліна в купальнику: топ гарячих фото переможниці "Танців з зірками"

Хореографиня залюбки хизується формами у бікіні.

Переможниця шоу "Танці з зірками", хореографиня Анна Кареліна, яка танцювала у парі з актором Артуром Логаєм, стала справжнім відкриттям цього сезону.

Знаменитість не лише приголомшливо рухається, а й неймовірно красива. Так, у Ані фігура мрії, яку вона залюбки показує своїм шанувальникам. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути добірку пікантних світлин танцівниці у купальнику.

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна в купальнику / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

Аня народилася на Волині. До участі у шоу вона була викладачкою хореографії у Київському національному університеті культури та мистецтв. Крім танців Кареліна обожнює мандрівки, тому побувала у багатьох країнах. Там красуня зробила чимало гарячих фото.

Анна Кареліна в бікіні / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

У хореографині довгі прокачані ніжки, пружні сідниці та плаский м'язистий животик.

Анна Кареліна в бікіні / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

На кадрах також можна роздивитися тату Анни. Так, артистка має напис між лопатками.

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

Анна Кареліна / instagram.com/karelina.ann__

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