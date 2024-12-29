Анна Кошмал блиснула стрункими ніжками і розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності

Українська акторка Анна Кошмал продовжує ділитися подробицями про свою другу вагітність.

Цього разу знаменитість розповіла про набрані кілограми. Артистка пригадала, що коли чекала на народження первістка, то за всю вагітність набрала 18 кілограмів. Щоправда, після пологів знаменитість одразу схудла на 10 кіло, а решта 8 зникли протягом року. Наразі Анна Кошмал вже набрала 18 кілограмів і вага ще збільшуватиметься. Щоправда, на фігурі акторки це не відобразилося, адже вона опублікувала фото в сукні, де продемонструвала свою стрункість.

"З Мишком (первісток акторки – прим. ред.) було +18 кіло за всю вагітність. Тоді 10 кіло пішли за перший тиждень після пологів, а ще 8 плавно сходили протягом року. Мене цілком влаштовувало моє тіло та вага, тому я не звертала на це особливої уваги. Треба пам'ятати, що тілу треба мінімум 7-9 місяців на відновлення. Зараз я вже набрала ті самі 18, до пологів буде більше", - поділилася акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Анна Кошмал розповіла, що під час вагітності в неї не виникало бажання з'їсти чогось незвичайного. Щоправда, один експеримент все ж таки був. Акторці захотілося крейди, тож вона трішки придбала собі та скуштувала.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, Анна Кошмал народжуватиме вже наступного року. Однак цьогоріч теж відбувся справжній зірковий бебі-бум. Пропонуємо пригадали, у кого зі знаменитостей цьогоріч сталося поповнення в родині.

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