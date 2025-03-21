Анна Кошмал через тиждень після пологів повернулася на роботу та показалася на сцені

Новонароджена донька акторки була з нею поруч.
Українська акторка Анна Кошмал, яка трохи більше тижня тому вдруге стала мамою, не затрималася у декретній відпустці й повернулася до роботи.
Зокрема, зірка зіграла роль у виставі та показала фанам свій професіоналізм. У своєму Instagram Анна поділилася фрагментом зі свого виходу на сцену, коли їй довелося стрибати на скакалці та виголошувати свої слова.
На перший погляд може здатися, що це доволі важко, але ж сама акторка говорить про інше. У сторіз вона поділилася, що навпаки нарешті отримала повноцінне щастя від улюбленої роботи.
"Повернулася на сцену. Гляньте, яка задоволена людина", - написала Анна.
Що стосується малюків, то Кошмал одразу заспокоїла всіх фанів. Вона пояснила, що новонароджена донька разом з її старшим сином Мишком постійно були поруч за кулісами. У разі потреби вона годувала маленьку Софійку та піклувалася про неї.
"Вся родина поїхала підтримувати маму в її перший робочий день, бо для когось мама не тільки мама, а ще і їжа", - додала зірка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала розповіла подробиці повернення в форму після третіх пологів. Вона зізналася, як на цьому важкому шляху її підтримує чоловік.
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