Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Анна Кошмал через тиждень після пологів повернулася на роботу та показалася на сцені

Анна Кошмал через тиждень після пологів повернулася на роботу та показалася на сцені

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Новонароджена донька акторки була з нею поруч.

Українська акторка Анна Кошмал, яка трохи більше тижня тому вдруге стала мамою, не затрималася у декретній відпустці й повернулася до роботи.

Зокрема, зірка зіграла роль у виставі та показала фанам свій професіоналізм. У своєму Instagram Анна поділилася фрагментом зі свого виходу на сцену, коли їй довелося стрибати на скакалці та виголошувати свої слова.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

На перший погляд може здатися, що це доволі важко, але ж сама акторка говорить про інше. У сторіз вона поділилася, що навпаки нарешті отримала повноцінне щастя  від улюбленої роботи.

"Повернулася на сцену. Гляньте, яка задоволена людина", - написала Анна.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Що стосується малюків, то Кошмал одразу заспокоїла всіх фанів. Вона пояснила, що новонароджена донька разом з її старшим сином Мишком постійно були поруч за кулісами. У разі потреби вона годувала маленьку Софійку та піклувалася про неї.

"Вся родина поїхала підтримувати маму в її перший робочий день, бо для когось мама не тільки мама, а ще і їжа", - додала зірка.

Анна Кошмал з дітьми / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал з дітьми / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала розповіла подробиці повернення в форму після третіх пологів. Вона зізналася, як на цьому важкому шляху її підтримує чоловік.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація