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- Гламур
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Анна Кошмал із дітьми втекла з міста і похизувалась їхнім відпочинком на природі
Знаменитість вирішила відпочити від міської метушні, тож поїхала з родиною на вікенд на природі.
Українська акторка Анна Кошмал дітьми втекла з міста.
Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Щоправда, артистка з родиною виїхала лиш на вихідні. Зокрема, вони вирішили відпочити на природі від міської метушні. Задля цього артистка орендувала будиночок у Київській області.
Анна Кошмал вже й встигла похизуватися їхніми спокійними вихідними. Родина насолоджується тишею серед лісу та милується неймовірними краєвидами.
«На вихідні втекли з міста», — коротко поділилась акторка.
До речі, без активностей теж не минає. Анна Кошмал разом із сином Мишком вирішила дослідити місцевість, тож влаштувала прогулянку на велосипеді. Щоправда, з ними стався конфуз. Анна Кошмал разом із сином збилась із маршруту і доїхала аж до сусіднього населеного пункту.
«За хвилин 10 ми зрозуміємо, що збились з маршруту і поїхали в якийсь сусідній населений пункт», — зізналась артистка.
Нагадаємо, нещодавно 8-річний син Анни Кошмал дав імпровізоване інтерв’ю. Мишко видав, чого боїться його мама і на що вона витрачає гроші.