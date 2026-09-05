Анна Кошмал із дітьми втекла з міста і похизувалась їхнім відпочинком на природі

Анна Кошмал із сином та донькою / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Українська акторка Анна Кошмал дітьми втекла з міста.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Щоправда, артистка з родиною виїхала лиш на вихідні. Зокрема, вони вирішили відпочити на природі від міської метушні. Задля цього артистка орендувала будиночок у Київській області.

Реклама

Анна Кошмал вже й встигла похизуватися їхніми спокійними вихідними. Родина насолоджується тишею серед лісу та милується неймовірними краєвидами.

Реклама

«На вихідні втекли з міста», — коротко поділилась акторка.

Анна Кошмал з дітьми / © instagram.com/smorkovkina

До речі, без активностей теж не минає. Анна Кошмал разом із сином Мишком вирішила дослідити місцевість, тож влаштувала прогулянку на велосипеді. Щоправда, з ними стався конфуз. Анна Кошмал разом із сином збилась із маршруту і доїхала аж до сусіднього населеного пункту.

«За хвилин 10 ми зрозуміємо, що збились з маршруту і поїхали в якийсь сусідній населений пункт», — зізналась артистка.

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно 8-річний син Анни Кошмал дав імпровізоване інтерв’ю. Мишко видав, чого боїться його мама і на що вона витрачає гроші.

Реклама

Новини партнерів