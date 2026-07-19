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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

Анна Кошмал із дітьми захворіла після повернення з відпочинку за кордоном і розкрила їхні симптоми

Артистка також пояснила своє тимчасове зникнення з соцмереж.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Анна Кошмал із дітьми

Анна Кошмал із дітьми / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал після повернення з відпочинку з-за кордону пожалілась на хворобу.

Артистка разом із дітьми насолоджувалась відпусткою в Греції. Нещодавно вони повернулись до України. Засиджуватися вдома сімейство не стало, а вирушило на дачу. Однак там стан Анни Кошмал та її дітей погіршився. Акторка зізналась, що вони всі захворіли.

Зокрема, в знаменитості, її сина та доньки піднялась температура, їх мучив нежить, кашель, а також безсоння. Акторка говорить, що на цей час зникла з соцмереж, адже їй було не до активності.

«Приїхали ми з дітьми на дачу і дружно захворіли. Температури у всіх, нежить, кашель, безсонні ночі… Ну, і в мене стався невимушений детокс від соціальних мереж, бо ніколи. Думаю, нічого страшного, що може статися. Відкриваю я Instagram, Threads, Telegram-канали…», — поділилась знаменитість.

Діти Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Діти Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко жалілась, що разом із 8-річним сином захворіла у відпустці за кордоном. Артистка вже зізналась, що саме їх непокоїть.

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Дата публікації
Кількість переглядів
174
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