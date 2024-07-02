Анна Кошмал на пляжі у Франції посвітила стрункою та підтягнутою фігурою у купальнику

Українська акторка Анна Кошмал нині насолоджується відпочинком за кордоном.

Для своєї відпустки знаменитість обрала Францію. У своєму Instagram артистка вже активно ділиться, як минає її відпочинок. Спочатку Анна Кошмал полетіла до Парижа. Артистка полюбляє це місто, тож не вперше там буває. Знаменитість насолоджувалася мальовничими вулицями, милувалася історичною архітектурою та ділилася своїми думками від подорожі.

Анна Кошмал у Парижі / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я знову і знову повертаюсь сюди. Востаннє я тут гуляла сама декілька років тому. Цього разу я повернулась зовсім іншою людиною. Таке враження, що я телепортувалась з минулого візиту в 2024 рік і заново усвідомила все, що нам довелось прожити за останні роки. Париж все ще прекрасний і залишається одним з найкрасивіших місць на світі, але сьогодні я дивлюсь на нього зовсім іншими очима", - поділилася знаменитість.

Анна Кошмал у Парижі / Фото: instagram.com/smorkovkina

Після Парижа Анна Кошмал вирушила до Нормандії. Там акторка вже встигла покупатися в протоці Ла-Манш. Щоправда, вода була неабияк холодною. Тим не менш, знаменитість встигла ще й потішити фанів пікантними кадрами. Зокрема, акторка блиснула стрункою фігурою в купальнику та посвітила накачаним тілом.

Анна Кошмал у Нормандії / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Відгук, наскільки тепла протока Ла-Манш", - підписала кадри артистка.

Анна Кошмал у Нормандії / Фото: instagram.com/smorkovkina

Чому Анна Кошмал приховує свого чоловіка? – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно співачка Олександра Заріцька тішила прихильників пікантними фото. Солістка гурту KAZKA попозувала в мокрому халатику у воді.

Читайте також: