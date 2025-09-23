Анна Кошмал на свіжому фото показала підрослу 6-місячну донечку і розчулила її досягненнями

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал поділилася свіжим фото шестимісячної донечки та розповіла про її досягнення.

Зокрема, артистка вже тривалий час не показувала маленьку Софійку у своєму фотоблогу, що прихильники встигли розхвилюватися. Тож, акторка заспокоїла шанувальників. Вона опублікувала свіже фото Софійки. На знімку дівчинка стояла на ліжку та трималася за бильце. Щоправда, Софійка була повернута до камери спиною, тож обличчя її розгледіти не вдасться.

Анна Кошмал зізнається, що донечка неабияк дивує своєю самостійністю. Дівчинка вже сама стоїть і при цьому намагається ходити. Щоправда, Софійці необхідно за щось триматися.

Реклама

Донька Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Ви запитували, як Фіфі (так акторка ласкаво називає донечку – прим. ред.). Ось, будь ласка, вже сама за щось тримається і отак ходить з боку в бік", - говорить артистка.

Зазначимо, Анна Кошмал виховує двох дітей. Вперше артистка стала мамою у червні 2018 року, коли народила сина Мишка. Друга дитина знаменитості, донька Софійка, з'явилася на світ у березні 2025-го.

Нагадаємо, раніше співачка Світлана Тарабарова показала підрослу доньку-красуню. Також артистка ніжно привітала Марійку з 5-річчям.