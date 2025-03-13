Анна Кошмал народила доньку та показала її перші фото в пологовому

Українська акторка Анна Кошмал вдруге стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram. В одному з пологових Києва артистка народила доньку. Дівчинка з'явилася на світ ще 11 березня, однак лише зараз акторка наважилася про це розповісти. Донечку Анна Кошмал назвала Софійкою. Дівчинка з'явилася на світ із вагою в чотири кілограми.

Анна Кошмал народила доньку / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Софійка увійшла в чат 11.03.2025. Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі", — поділилася акторка.

Анна Кошмал народила доньку / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анну Кошмал вже встигли виписати з пологового. Зокрема, акторка поділилася кадрами, як її вітали рідні. З огляду на те, що знаменитість вже повернулася додому, пологи минули без ускладнень. До речі, не стала знаменитість приховувати дівчинку. Кошмал вже поділилася першими кадрами новонародженої донечки. Щоправда, обличчя Софійки акторка все ж таки не квапиться показувати.

Анна Кошмал народила доньку / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов. Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу — батьки двох", — поділилася артистка.

До речі, вдома на акторку чекав приємний сюрприз. Чоловік знаменитості прикрасив будинок різнокольоровими повітряними кульками та замовив святковий тортик. Також зірці надарували чимало розкішних букетів.

Саме так Анну Кошмал зустрічали з пологового / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, Анна Кошмал та її чоловік, якого вона ретельно приховує, стали батьками вдруге. Подружжя також виховує 6-річного сина Мишка, якому в червні виповниться сім років.

Читайте також: