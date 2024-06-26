Анна Кошмал ніжно привітала сина з 6-річчям і розсекретила, що з чоловіком йому подарувала

Українська акторка Анна Кошмал повідомила про важливе свято в її родині. Син артистки – Мишко – святкує день народження.

Хлопчикові 26 червня виповнюється шість років. Тож, знаменитість привітала синочка зі святом та присвятила йому допис в Instagram. Артистка адресувала Мишку теплі слова з побажаннями. Кошмал зазначила, що вони з татом його безмежно люблять та вдячні, що він з'явився в їхньому житті.

Син Анни Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Шість років тому народився наш янгол Мишко. Він прийшов, щоб рятувати нас від поганого настрою, суму, лінощів і нормального сну. Наша найбільша радість та натхнення, такий маленький, але вже такий дорослий, наша безумовна любов та втіха! З днем народження, синку", - привітала сина Анна Кошмал.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Окрім того, акторка встигла вже розсекретити, який сюрприз разом із чоловіком підготувала для Мишка. На хлопчика чекав приємний презент. Зокрема, батьки замовили гелеві повітряні кульки, якими прикрасили кімнату. Також вони загорнули подарунок у святкове пакування. Коли Мишко розгорнув презент, то побачив там чималий конструктор від Lego.

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Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко разом зі своєю дружиною Інною святкував день народження доньки. Мії теж виповнилося шість років. Дружина шоумена показувала, як вітала донечку з особливим святом.

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