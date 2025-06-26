Анна Кошмал ніжно привітала сина з 7-річчям і розсекретила, який подарунок йому зробила

Анна Кошмал із сином / © instagram.com/smorkovkina

У родині української акторки Анни Кошмал 26 червня особливе свято. Первісток артистки святкує день народження.

Синові знаменитості виповнюється вже сім років. Першими Мишка з днем народження привітали, звичайно ж, батьки. Поки хлопчик спав, вони прикрасили будинок різними повітряними кульками, а також виставили подарунок, що був ретельно запакований, аби син не здогадався, що ж там.

"А в когось сьогодні (26 червня – прим. ред.) день народження!" – поділилася акторка.

Анна Кошмал із дітьми / © instagram.com/smorkovkina

Мишко одразу ж побіг розпаковувати подарунки, яких у нього було два. Перший – це меч-конструктор. А от другий – вже доволі особливий. Зокрема, син Анни Кошмал став власником гіроскутера. Щоправда, як би батьки не запаковували презент, хлопчик чи не одразу зрозумів, що йому подарують.

Син Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, Анна Кошмал виховує двох дітей від чоловіка, якого ретельно приховує. У червні 2018 року артистка народила сина Мишка, а в березні 2025-го – доньку Софію.

