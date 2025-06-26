- Дата публікації
Анна Кошмал ніжно привітала сина з 7-річчям і розсекретила, який подарунок йому зробила
Син Анни Кошмал святкує день народження. Артистка вже привітала первістка з особливою датою.
У родині української акторки Анни Кошмал 26 червня особливе свято. Первісток артистки святкує день народження.
Синові знаменитості виповнюється вже сім років. Першими Мишка з днем народження привітали, звичайно ж, батьки. Поки хлопчик спав, вони прикрасили будинок різними повітряними кульками, а також виставили подарунок, що був ретельно запакований, аби син не здогадався, що ж там.
"А в когось сьогодні (26 червня – прим. ред.) день народження!" – поділилася акторка.
Мишко одразу ж побіг розпаковувати подарунки, яких у нього було два. Перший – це меч-конструктор. А от другий – вже доволі особливий. Зокрема, син Анни Кошмал став власником гіроскутера. Щоправда, як би батьки не запаковували презент, хлопчик чи не одразу зрозумів, що йому подарують.
Зазначимо, Анна Кошмал виховує двох дітей від чоловіка, якого ретельно приховує. У червні 2018 року артистка народила сина Мишка, а в березні 2025-го – доньку Софію.
Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал жалілася на проблеми зі здоров'ям. Акторка ділилася, що захворіла, а також назвала свій діагноз.