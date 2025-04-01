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Анна Кошмал після других пологів заявила про серйозні проблеми зі здоров'ям: "Ніби підшофе"
Артистка також зізналася, який продукт не вживає вже два роки.
Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно народила другу дитину, поскаржилася на погіршення стану здоров'я.
За словами артистки, на останніх місяцях вагітності донечкою, вона помітила різке погіршення зору. В Instagram Анна зазначила, що таке вже простежувалося й під час виношування первістка, сина Мишка. Знаменитість пояснює, що без окулярів почувається, як у стані алкогольного сп'яніння. До того ж Кошмал додала цікавий факт – вже декілька років поспіль вона не вживає жодного алкоголю.
"На останніх місяцях вагітності трохи знизився зір. Минулого разу теж так було. Знаєте, я вже два роки як повністю відмовилася від алкоголю і не планую повертатися до цього. Але я зрозуміла, що з моїм зором мені він і не треба. Просто зняла окуляри – і вже один в один, ніби підшофе", - написала Кошмал на світлині з донечкою.
Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гводьова спантеличила фанів звісткою про здоров'я, показавшись у лікарняній палаті. Зірка вийшла на зв'язок і назвала причину своєї госпіталізації.