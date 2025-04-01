Анна Кошмал після других пологів заявила про серйозні проблеми зі здоров'ям: "Ніби підшофе"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно народила другу дитину, поскаржилася на погіршення стану здоров'я.

За словами артистки, на останніх місяцях вагітності донечкою, вона помітила різке погіршення зору. В Instagram Анна зазначила, що таке вже простежувалося й під час виношування первістка, сина Мишка. Знаменитість пояснює, що без окулярів почувається, як у стані алкогольного сп'яніння. До того ж Кошмал додала цікавий факт – вже декілька років поспіль вона не вживає жодного алкоголю.

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

"На останніх місяцях вагітності трохи знизився зір. Минулого разу теж так було. Знаєте, я вже два роки як повністю відмовилася від алкоголю і не планую повертатися до цього. Але я зрозуміла, що з моїм зором мені він і не треба. Просто зняла окуляри – і вже один в один, ніби підшофе", - написала Кошмал на світлині з донечкою.

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Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гводьова спантеличила фанів звісткою про здоров'я, показавшись у лікарняній палаті. Зірка вийшла на зв'язок і назвала причину своєї госпіталізації.