Анна Кошмал після госпіталізації 7-місячної доньки розкрила, що сталось: "Дуже небезпечна штука"

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал після госпіталізації 7-місячної доньки вийшла на зв'язок і розкрила, що сталось.

Так, артистка раніше повідомила, що вночі її з маленькою Софією забрали каретою швидкої допомоги до лікарні. Нині ж знаменитість вийшла на зв'язок та пояснила, що сталося. Виявилося, що в маленької Софії відбулася гостра алергічна реакція. Акторка досі не знає, на що саме. Маленькій дівчинці різко стало зле, у неї виникла кропивниця, її нудило, вона не могла їсти.

Врешті, Анна Кошмал викликала швидку, де медики надали всю необхідну допомогу. Наразі артистка разом із донькою перебуває під наглядом лікарів. Акторка також запевнила, що з донечкою все гаразд. Знаменитість радить мати вдома ліки, які допомагають боротися з алергією.

Донька Анни Кошмал у лікарні / © instagram.com/smorkovkina

"У Фіфі (так акторка називає доньку – прим. ред.) сталась гостра алергічна реакція вчора (26 жовтня – прим. ред.) пізно ввечері, найприкольніше – ми не знаємо, на що. По тілу кропивниця і була сильна рвота, багато разів, не могла їсти. Зараз все добре, ми під наглядом, бо алергія – дуже небезпечна штука", - говорить знаменитість.

