Анна Кошмал після народження другої дитини не може схуднути і пояснила чому: "Все безрезультатно"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Реклама

Українська акторка театру та кіно Анна Кошмал зізналась, що після народження другої дитини не може схуднути.

Артистка ще в березні народила доньку. Знаменитість говорить, що спочатку худнула, але через місяць після пологів вага стала на місці. Анна Кошмал в сторіз говорить, що пробувала різні методи, аби її тіло повернулося в норму. Артистка експериментувала з калоріями, не їла солодкого, робила різні фізичні навантаження, однак бажаного результату не побачила.

"Я не повернулась в свою форму, очевидно. На другому місяці вага просто стала і не рухалась, незважаючи ні на що: я експериментувала з калоріями, фізичним навантаженням, не їла два місяці солодкого, але все безрезультатно", - говорить артистка.

Реклама

Анна Кошмал із донькою / © instagram.com/smorkovkina

Врешті, Анна Кошмал звернулася за допомогою до спеціалістів. Акторці пояснили, що вага стоятиме на місці доти, доки вона годуватиме доньку грудьми. Також знаменитість застерегли щодо експериментів зі схудненням, адже може зникнути молоко. Тож, нині Анна Кошмал відпустила ситуацію.

"Я пройшла купу консультацій у різних фахівців, і всі мені в один голос сказали, що вага нікуди не піде, поки я годую. Це потреба мого тіла на даному етапі. Якщо форсувати схуднення, то молоко може взагалі зникнути. Тому я залишаюся поки в своєму новому тілі, допоки відгодовую Софійку, її здоров'я зараз найважливіше", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показувала, як здійснила мрію чоловіка та сина. Вони всі разом доволі оригінально провели час.