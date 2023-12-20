Анна Кошмал поділилася рідкісними фото зі свого весілля і засвітила обличчя чоловіка

Артистка тримає особистість коханого у таємниці.
Українська акторка Анна Кошмал ось вже шість років як перебуває у щасливому шлюбі.
Й хоча свого чоловіка зірка серіалу "Встигнути до 30" ретельно приховує, адже він не публічна особистість. Проте час від часу ділиться романтичними фото з коханим.
Цього разу Кошмал у сторіз своєї сторінки в Instagram розмістила декілька рідкісних знімків з підготовки до свого весілля, а також кадр, де вони з чоловіком танцюють на своєму святі.
"6 років тому я обрала ту саму сукню для того самого. Кохаю", – таким текстом підписала Анна кадри, де постала у білосніжній сукні.
Своєю чергою, фани припустили, що на Кошмал наринули спогади, оскільки вони з чоловіком святкують річницю весілля. Особисто акторка ніколи не розповідала, коли саме вони з обранцем одружилися. Але говорила, що це було взимку.
"Ми розписалися взимку, оскільки обоє хотіли влаштувати свято саме в цю пору року", - казала раніше Кошмал.
Нагадаємо, раніше Анна Кошмал зачарувала прихильників романтичним фото зі своїм чоловіком, а також розсекретила, де вони планують зустрічати Новий рік.
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