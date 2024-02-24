Анна Кошмал поділилася рідкісними кадрами з мамою й розповіла про її свято

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно вперше за тривалий час замилувала фото з чоловіком Іваном, поділилася рідкісними кадрами з мамою Тамарою.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла про особливе сімейне свято. 23 лютого її найрідніша людина відсвяткувала ювілей. Тамарі Кошмал виповнилося 55 років. З цієї нагоди вся родина зібралася за святковим столом.

До слова, ввечері на іменинницю чекав сюрприз – святковий торт. У кадрі мама знаменитості у чорній блискучій сукні на рахунок "три" задмухує свічки на десерті й загадує бажання після того, як вимкнули світло.

Анна Кошмал показала маму з нагоди її свята / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал показала маму з нагоди її свята / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Матусі виповнилося 55 рочків вчора. Родинні вечори безцінні. Мишко задумався", - розчулила українська акторка.

Анна Кошмал показала маму з нагоди її свята / Фото: instagram.com/smorkovkina

Поруч з Тамарою Кошмал, окрім доньки, знаходиться її онук, син Анни, Михайло. Цікаво, що хлопчик на момент знімання відео задумався, тому має доволі кумедний вигляд.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова показалася зі своєю 62-річною мамою і розповіла про проблеми з виплатою їй пенсії.

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