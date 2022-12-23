Анна Кошмал поділилася весільними світлинами з чоловіком та ніжно привітала його з річницею шлюбу

Українська акторка Анна Кошмал привітала свого чоловіка із річницею шлюбу та поділилася рідкісними фото з ним.

У сторіз в Instagram зірка серіалу "Свати" поділилася ніжними світлинами з коханий, зробленими у день їхнього весілля. Цьогоріч у подружжя п'ята річниця шлюбу, яку у народі називають "дерев'яною".

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Символічно відсвяткували наш перший ювілей. Я була такою гарною нареченою...Наче лише п'ять років у шлюбі, а вже майже не пам'ятаю себе "до". Стільки всього пройшли", - написала Кошмал.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал та її обранець одружилися 2017 року. особистість свого чоловіка акторка ретельно приховує від публіки та не показує його обличчя у соцмережах. Відомо, що майбутнє подружжя познайомилося на знімальному майданчику та майже одразу почало свої стосунки. Зараз Анна та її чоловік виховують 4-річного сина Михайла.

Раніше Анна Кошмал поділилася архівним фото зі співачкою Аліною Паш, з якою навчалася в університеті.

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