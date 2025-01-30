Анна Кошмал поділилася, як вони з чоловіком почали жити разом і з якою проблемою зіткнулися

Українська акторка Анна Кошмал пригадала, як із чоловіком почала жити разом та з якою проблемою вони тоді зіткнулися.

Так, артистка не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. Однак цього разу знаменитість вирішила привідкрити завісу стосунків із чоловіком. Зокрема, Анна Кошмал пригадала, як вони почали жити разом. Тоді пара зіткнулася з однією проблемою. Зокрема, в них були різні мобільні оператори, тож телефонувати одне одному було незручно. Ані Кошмал, ані її чоловік не хотіли змінювати номер. Врешті, закохані дійшли згоди. Вони просто змінили оператора, але при цьому залишили номер мобільного.

"Коли ми з чоловіком починали жити разом, ми зрозуміли, що нам незручно телефонувати одне одному з різних операторів. Ані він, ані я не були готові змінювати номер телефону. Він мені тоді запропонував, залишити мій номер, просто змінити оператора. Я запитала, чи так можна. Виявилося, що так", - пригадала акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Анна Кошмал поділилася своїми думками, на чому будуються стосунки. Артистка переконана, що першою чергою пара має бути на одній хвилі. Також стосунки, на думку зірки серіалів та кіно, базуються на спільних інтересах, вигоді та інтимному житті. Щоправда, Кошмал ділиться, що достатньо одного з цих пунктів, аби взаємини трималися.

"Знаєте, у подружньому житті дуже важливо бути на одній хвилі. І взагалі, я вважаю, що стосунки, вони, в принципі, тримаються на трьох пунктах: спільних інтересах, вигоді, так, ви маєте бути вигідними одне для одного, та інтимному житті. Звісно, якщо у вас є всі ці три пункти – це джекпот, але стосунки, напевно, можуть триматися і на чомусь одному. Але, звісно, якщо нічого немає з цих трьох пунктів, то це досить безнадійно", - поділилася знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал показувала рідкісне фото з чоловіком. Також артистка зізнавалась, скільки кіло набрала під час вагітності.

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