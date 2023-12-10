Анна Кошмал похизувалася коштовним подарунком від чоловіка: "Коханий зустрів на вокзалі"

Українська акторка Анна Кошмал похизувалася розкішним подарунком від чоловіка, якого звуть Іваном.

У своєму Instagram артистка розповіла, що 9 грудня був День святої Анни. Вона ж геть забула про важливе свято. А от її чоловік пам'ятає про День ангела. Тож, коли Кошмал повернулася з гастролей до Києва, обранець зробив їй коштовний подарунок – ювелірну прикрасу.

"Коханий зранку зустрів на вокзалі. Отримала подарунок до Дня ангела, а я зовсім забула про нього. Аннички! Вітаю з Днем ангела. Краще пізно, ніж ніколи", - зазначила акторка.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також артистка розсмішила кумедною історією, як її 5-річний син писав листа Святому Миколаю. Зокрема, Анна цікавилася в хлопчика, що він хоче отримати в подарунок. Виявилося, що син акторки побажав 500 гривень. На запитання Кошмал, а на що ж він хоче витратити гроші, артистка лише отримала у відповідь: "Бо мені треба!".

"Писали з Мишком листа Святому Миколаю. Кажу: "Синочку, подумай, що попросити у Святого Миколая за хорошу поведінку". Він думав-думав, каже: "Мамо, мені треба 500 гривень". Я йому говорю, що треба пояснити Миколайчику, на що саме 500 гривень, може він подарує саме цей подарунок. Він каже: "Мамо, а як пишеться "бо мені треба", - поділилася знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, Анна Кошмал вкрай рідко розповідає про особисте життя. Тим не менш, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, як акторка познайомилася з чоловіком та яким було їхнє весілля.

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