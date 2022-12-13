Анна Кошмал показала архівне фото з Аліною Паш, зроблене 12 років тому: "Мій перший курс"

Відома українська акторка Анна Кошмал пригадала свої студентські роки, і архівними фото зірка поділилася із шанувальниками.

Так, в Instagram-stories артистка показала знімок, який був зроблений 12 років тому. Тоді Анна була студенткою першого курсу Київського естрадно-циркового училища.

На фото Кошмал із розпущеним волоссям та у синьому джинсовому костюмі позувала перед камерою разом зі своїми однокурсницями. Цікаво те, що разом з нею на фото зображена співачка Аліна Паш.

Анна Кошмал та Аліна Паш у студентські роки / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Ось що я ще знайшла. 2010 рік. Мій перший курс. Естрадний вокал. 12 років тому. Дівчата, прошу вибачення", - підписала архівний знімок акторка.

Нагадаємо, нещодавно Анна поділилася з прихильниками, чи буде святкувати Новий 2023 рік. Знаменитість зізналась, що настрою для цього у неї зовсім немає, утім вона не хоче забирати свята у свого 4-річного сина Михайлика.

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