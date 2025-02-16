Анна Кошмал показала атмосферні фото з весілля та засвітила обличчя свого чоловіка

Українська акторка Анна Кошмал вперше за тривалий час показалася зі своїм чоловіком.

В Instagram артистка опублікувала особливе фото. Зокрема, знаменитість поділилася декількома кадрами з їхнього весілля. На світлинах Кошмал постає у весільній сукні та вельоні. Акторка позує обличчям до коханого. Тим часом чоловік артистки постає перед об'єктивом фотокамери зі спини. Коханого Анни складно розгледіти, однак на знімках зірка серіалів та кіно засвітила його обличчя.

До слова, Кошмал ретельно приховує обранця. Річ у тім, чоловік акторки уникає публічності, а вона, своєю чергою, поважає його рішення. Однак артистка зробила виняток з нагоди особливого свята. У День всіх закоханих Анна Кошмал опублікувала романтичне фото з коханим.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Закохані ми", - коротко підписала знімок артистка та додала смайлик у вигляді червоного серця.

Нагадаємо, наразі Анна Кошмал чекає на народження другої дитини. Знаменитість вже перебуває на останньому місяці вагітності. Нещодавно артистка розповідала про свій стан.

Читайте також: