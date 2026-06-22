Анна Кошмал показала чоловіка та як вони з дітьми святкували День батька

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал на рідкісному фото засвітила свого чоловіка, якого ретельно приховує.

Знаменитість у своєму Instagram опублікувала родинні знімки. Артистка показувала, як вони святкували День батька, який цьогоріч припав на 21 червня. Сімейство влаштувало доволі активний відпочинок. На одному з фото, що показала акторка, її син грався в гру, що спрямована на розвиток, йому допомагала маленька сестричка. Тим часом чоловік Анни Кошмал стояв поруч із донечкою та ніжно підтримував її, аби та не впала.

«Святкуємо день батька! Вітаємо всіх татусів», — зазначила артистка.

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Чоловік та діти Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

До речі, свого коханого знаменитість майже не показує, тож це рідкісний знімок, на якому можна його побачити. Щоправда, повністю чоловіка Анни Кошмал розгледіти не вдасться, оскільки він уникає публічності.

На іншому фото, яке опублікувала артистка, вони вже відпочивали на березі річки. Сімейство милувалось довколишніми краєвидами та спостерігало за лебедями, які красувались перед ними.

Діти Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Зазначимо, Анна Кошмал від 2017 року перебуває в шлюбі. Влітку 2018-го артистка народила сина Мишка, а навесні 2025-го — доньку Софію.

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Федінчик неочікувано возз’єднався з колишньою дружиною Наталкою Денисенко. Парочка зробила це заради їхнього 8-річного сина.

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