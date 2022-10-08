Анна Кошмал показала гнівні повідомлення від зірки "Сватів" Інни Корольової

Російська акторка Інна Корольова, відома за роллю мами Жені у серіалі "Свати", написала гнівне повідомлення Анні Кошмал у Instagram.

Путіністка вирішила висловити "гостре" зауваження українській акторці після того, як Кошмал обурилася привітанням Путіна від іншої зірки "Сватів" Олесі Железняк.

Анна висловила своє розчарування поведінкою колеги та назвала Путіна "кровожерливим вбивцею та брехуном".

У свою чергу пропагандистка Корольова написала Комашл у приватні повідомлення: "Ти президента, випадково, не поплутала?".

Кошмал поділилася скріншотом переписки з ексколегою та зауважила, що не знає, як реагувати на подібні повідомлення.

"А потім прилетіло і таке! Слів немає, одні емоції", - написала Анна.

Нагадаємо, більшість російських акторів із серіалу "Свати" підтримали вбивства українців та криваву політику Путіна. Так, Федір Добронравов, відомий за роллю Івана Будька, відвідував окупантів у шпиталях, а ось його кінодружина Тетяна Кравченко накинулися на Анну Кошмал із звинуваченнями і назвала її "невдячною".

Сама ж Анна Кошмал раніше розповіла, що думає про російських акторів зі "Сватів".

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