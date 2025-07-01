Анна Кошмал показала, як уперше з 3-місячною донькою виїхала за кордон: "Хвилювалася трохи"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал розповіла подробиці своєї першої поїздки за кордон одразу з двома дітьми.

У своєму фотоблогу артистка поділилася кадрами з дороги. На світлинах Кошмал показала, як її син Мишко та донечка Софійка виїжджали з України. Так, тримісячна дівчинка солодко спала у люльці, а ось її старший брат малював.

Син Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

За словами Анни, до аеропорту в Молдові вони доїхали вчасно. Все тому, що родин з маленькими дітьми пропускають поза чергою на кордоні. Тож з України до місця призначення вони дісталися за близько дев'ять годин. Потім родина провела декілька годин за відпочинком у бізнес-лаунжі. Проте акторка зазначила, що все одно переживала за дітей і виснажливу дорогу.

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Сторіз Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал про відпочинок з дітьми / © instagram.com/smorkovkina

"Ми поїхали до моря. Я хвилювалася трохи за дорогу, бо маленька теж з нами, але все добре. На наше щастя літак подали раніше і ми без жодних запізнень вилетіли. Переживала, як діти перенесуть нічний переліт, бо летіти недовго й виходить, що весь час треба бути на ногах. Але ми дружно заплющили очі після вильоту і розплющили, коли приземлилися. Після ми сіли на трансфер до готелю – я тішилася, що всі хвилювання позаду", — поділилася зірка.

Анна Кошмал про відпочинок з дітьми / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука показала їхній розкішний відпочинок у Чорногорії. Катерина викликала фурор своєю фігурою у бікіні.