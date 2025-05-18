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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
511
Час на прочитання
1 хв

Анна Кошмал показала, який вигляд має її фігура через два місяці після пологів і як вона відновлюється

Артистка показала, як повертає своє тіло у форму.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал показала, який вигляд має її фігура через два місяці після пологів.

Так, 11 березня знаменитість вдруге стала мамою. В одному з пологових Києва Анна Кошмал народила донечку, яку назвала Софійкою. Нині артистка в обтислих лосинах та топі показала, який вигляд має її фігура через два місяці після пологів.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Знаменитість відверто говорить, що не дає своєму тілу жодних дедлайнів щодо того, коли ж воно нарешті повернеться у форму. Акторка довірилася часу. Артистка поділилася, що дає своєму тілу поступово відновлюватися. Тим не менш, Анна Кошмал виконує фізичні вправи. Зокрема, в Instagram-stories зірка серіалів та кіно показала, як робить вправи з розтяжки.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

"Продовжую відновлюватись, потихеньку, без тиску, не даю собі жодних дедлайнів, із вдячністю до власного тіла", - ділиться знаменитість.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал висловилася про свій досвід знімань у серіалі "Свати". Артистка зізналась, за що вдячна творцям картини та чому більше не хотіла б опинитися на цьому знімальному майданчику.

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Дата публікації
Кількість переглядів
511
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