Анна Кошмал показала нове фото з чоловіком і поділилася подробицями їхнього весілля

Артистка розсекретила, коли вони з коханим насправді взяли шлюб.
Українська акторка Анна Кошмал поступово ділиться з шанувальниками подробицями свого особистого життя.
Зірка серіалу "Встигнути до 30" воліє не розсекречувати особистість свого чоловіка, бо він непублічна людина. Тим не менш іноді якісь факти з їхнього життя Кошмал розповідає.
Цього разу артистка розмістила у сторіз своєї сторінки в Instagram кадр з чоловіком, де вони сидять у машині. Подружжя міцно тримається за руки. Разом з тим Кошмал розповіла, що вони з чоловіком днями відсвяткували річницю шлюбу:
"Ми з чоловіком розписалися 19.12, а весілля зіграли 22.12. І тепер часом святкуємо річницю в обидва дні, а іноді і всі три дні", - повідомила акторка.
Також Кошмал зазначила, що дуже важливо берегти одне одного: "Власні традиції, спогади, жарти, зізнання і багато кохання. Усі подарунки подаровані, слова сказані, всі побачення втілені цього року", - додала Анна.
Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал оприлюднила рідкісні світлини з підготовки до свого весілля. Артистка показалася у білосніжній сукні. Також знаменитість поділилася знімком з чоловіком з урочистої події і засвітила його обличчя.
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