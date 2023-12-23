Анна Кошмал показала нове фото з чоловіком і поділилася подробицями їхнього весілля

Артистка розсекретила, коли вони з коханим насправді взяли шлюб.

Українська акторка Анна Кошмал поступово ділиться з шанувальниками подробицями свого особистого життя.

Зірка серіалу "Встигнути до 30" воліє не розсекречувати особистість свого чоловіка, бо він непублічна людина. Тим не менш іноді якісь факти з їхнього життя Кошмал розповідає.

Цього разу артистка розмістила у сторіз своєї сторінки в Instagram кадр з чоловіком, де вони сидять у машині. Подружжя міцно тримається за руки. Разом з тим Кошмал розповіла, що вони з чоловіком днями відсвяткували річницю шлюбу:

"Ми з чоловіком розписалися 19.12, а весілля зіграли 22.12. І тепер часом святкуємо річницю в обидва дні, а іноді і всі три дні", - повідомила акторка.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також Кошмал зазначила, що дуже важливо берегти одне одного: "Власні традиції, спогади, жарти, зізнання і багато кохання. Усі подарунки подаровані, слова сказані, всі побачення втілені цього року", - додала Анна.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал оприлюднила рідкісні світлини з підготовки до свого весілля. Артистка показалася у білосніжній сукні. Також знаменитість поділилася знімком з чоловіком з урочистої події і засвітила його обличчя.

Читайте також: