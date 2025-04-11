Анна Кошмал показала одномісячну донечку та як вона виросла: "Тонна любові"

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал показала рідкісні кадри зі своєю донечкою.

Сьогодні, 11 квітня, маленька Софійка святкує свій перший місяць життя. З нагоди такої особливої дати зіркова мама влаштувала крихітці, яку одягнула у білосніжну сукню, імпровізований фотосет. Так, Кошмал взяла донечку на руки та наробила знімків вдома.

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Також артистка підготувала невеликі подарунки для малечі. Зокрема, замовила повітряну кульку у формі цифри один і солодощі з символічним написом. Крім того, поблизу Софійки видно і букет квітів.

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Донька Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

До слова, поки що Анна не показує обличчя донечки. Проте помітно, як за один місяць вона підросла та змінилася. Зіркова мама поділилася, що статус мами доньки їй переповнює емоціями.

"Донечці вже місяць. Щодня тану в цих солодких обіймах. Нема слів, лише тонна любові", — написала акторка у фотоблогу.

У коментарях під ніжним дописом зібралося чимало фанів, які не пошкодували вітальних слів:

Квіточка!

Так швидко час пролетів, ніби тільки вчора народилась, а вже місяць

Які ви гарні! Здоров'ячка

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