Анна Кошмал показала одразу двох підрослих дітей на відпочинку: який вигляд має її син і донька

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал вперше за тривалий час поділилася рідкісними сімейними кадрами, на яких показала одразу двох своїх дітей — сина Мишка та маленьку доньку Софію.

У своєму Instagram артистка розповіла, що нарешті вирушила у довгоочікувану відпустку. Разом із родиною вона знову обрала для літнього відпочинку Грецію, адже торік ця країна залишила у них найкращі враження. Втім, цього разу дорога виявилася значно складнішою. За словами Анни, найбільшим випробуванням став нічний переліт із однорічною Софією. Дівчинка вередувала ще в аеропорту, через що початок подорожі видався виснажливим.

«Цього разу теж вирішили відпочити у Греції, але в іншому готелі. Загалом очікування знову виправдались, але досвід з аеропортом та переліт сюди з Софою був дуже стресовий та важкий. Коли їй було три-чотири місяці, взагалі не було жодних проблем. Тим не менш, все вже позаду. Прийшов час розслабитись і насолодитись літом», — поділилася акторка.

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Анна Кошмал з донькою / © instagram.com/smorkovkina

Після непростого перельоту Кошмал уже встигла насолодитися першими днями відпочинку та показати серію теплих сімейних світлин. На фото добре помітно, як підросла її донька Софія, якій зараз один рік і чотири місяці. Також шанувальники звернули увагу, що помітно подорослішав і старший син Михайло.

Син і донька Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Донька Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Крім того, блогерка зачепила питання відновлення після других пологів. Анна показалася у купальнику та розповіла про процес схуднення. За її словами, тривалий час через гормони вона не втрачала вагу, а тепер поступово вводить спорт і отримує бажаний результат.

«Тіло потихеньку відпускає все, що пережило. Гормони стабілізуються, вага знижується, не без зусиль, звісно, але вже хоча б працюють фізичні навантаження. Бо цієї вагітності для мене стало великим відкриттям, що поки гормони керують процесами, не працюють жодні методи схуднення: ні спорт, ні йога, ні дефіцит калорій. Хоч нічого взагалі не їж — єдине, чого можна добитися, це зіпсувати дитині молоко. Тому, дівчатка, будьте терплячі до себе та свого тіла, дайте собі час, ви прекрасні незалежно від ваги», — наголосила знаменитість.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показалася на відпочинку з сином і чоловіком-військовим в Одесі. Зірка завітала на важливу подію та насолодилася сонячним містом.

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