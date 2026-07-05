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Анна Кошмал показала одразу двох підрослих дітей на відпочинку: який вигляд має її син і донька
Акторка вирушила з родиною до Греції, але початок відпустки видався непростим.
Українська акторка Анна Кошмал вперше за тривалий час поділилася рідкісними сімейними кадрами, на яких показала одразу двох своїх дітей — сина Мишка та маленьку доньку Софію.
У своєму Instagram артистка розповіла, що нарешті вирушила у довгоочікувану відпустку. Разом із родиною вона знову обрала для літнього відпочинку Грецію, адже торік ця країна залишила у них найкращі враження. Втім, цього разу дорога виявилася значно складнішою. За словами Анни, найбільшим випробуванням став нічний переліт із однорічною Софією. Дівчинка вередувала ще в аеропорту, через що початок подорожі видався виснажливим.
«Цього разу теж вирішили відпочити у Греції, але в іншому готелі. Загалом очікування знову виправдались, але досвід з аеропортом та переліт сюди з Софою був дуже стресовий та важкий. Коли їй було три-чотири місяці, взагалі не було жодних проблем. Тим не менш, все вже позаду. Прийшов час розслабитись і насолодитись літом», — поділилася акторка.
Після непростого перельоту Кошмал уже встигла насолодитися першими днями відпочинку та показати серію теплих сімейних світлин. На фото добре помітно, як підросла її донька Софія, якій зараз один рік і чотири місяці. Також шанувальники звернули увагу, що помітно подорослішав і старший син Михайло.
Крім того, блогерка зачепила питання відновлення після других пологів. Анна показалася у купальнику та розповіла про процес схуднення. За її словами, тривалий час через гормони вона не втрачала вагу, а тепер поступово вводить спорт і отримує бажаний результат.
«Тіло потихеньку відпускає все, що пережило. Гормони стабілізуються, вага знижується, не без зусиль, звісно, але вже хоча б працюють фізичні навантаження. Бо цієї вагітності для мене стало великим відкриттям, що поки гормони керують процесами, не працюють жодні методи схуднення: ні спорт, ні йога, ні дефіцит калорій. Хоч нічого взагалі не їж — єдине, чого можна добитися, це зіпсувати дитині молоко. Тому, дівчатка, будьте терплячі до себе та свого тіла, дайте собі час, ви прекрасні незалежно від ваги», — наголосила знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показалася на відпочинку з сином і чоловіком-військовим в Одесі. Зірка завітала на важливу подію та насолодилася сонячним містом.