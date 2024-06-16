Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком і публічно звернулася до нього

Українська акторка Анна Кошмал замилувала фото з чоловіком з нагоди особливого свята.

Так, у фотоблогу зірка ретельно приховує свого чоловіка та не афішує своє особисте життя. Втім, час від часу робить винятки й частково демонструє коханого на знімках. Зокрема, з нагоди Дня батька Анна опублікувала родинне фото, де позує в обіймах обранця, а перед ними постає їхній усміхнений син Михайлик. Щоправда, артистці все ж не вдалося вмовити коханого показати його, тому на фото видніється лише його плече. З цього приводу Кошмал навіть пожартувала: "Дякую, що дозволив викласти фото з твоїм плечем. Любимо".

Анна Кошмал з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Тим не менш з нагоди Дня батька Анна все ж розкрила, яким татом є її чоловік для Михасика й подякувала йому за постійну турботу.

"Ти зруйнував усі стереотипи про те, що тато – це тобі не мама. Дякую за всі безсонні ночі, підтримку, казки на ніч для нього, ігри, смачні обіди й вечері, змайстровані халабуди, терпіння, любов та відчуття безпеки. Дякую, що ти завжди мама-тато, коли я працюю або втілюю свої дивакуваті ідеї", - замилувала вітаннями акторка.

Нагадаємо, нещодавно дружина Віталія Козловського також привітала зірку з Днем батька й замилувала фото, як він бавиться з їхнім тримісячним синочком.

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