Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком та як він проводить час з їхньою 7-місячною донькою

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал вперше за тривалий час показала свого чоловіка.

Зазвичай артистка ретельно приховує коханого від сторонніх очей. Річ у тім, що обранець знаменитості не прагне публічності, а вона ж поважає його вибір. Та час від часу зірка тішить прихильників контентом із чоловіком, як і цього разу.

Подружжя на вихідних побувало в одному з торгових центрів Києва. Анна Кошмал показала, як коханий проводив час з їхньою 7-місячною донечкою. Обранець акторки носив маленьку Софійку на плечах, а дівчинка захопливо роздивлялась все навколо.

"Пересіла до тата на шию, злізе не скоро", - пожартувала знаменитість.

Чоловік Анни Кошмал з їхньою донькою / © instagram.com/smorkovkina

Щоправда, чоловіка, як і доньку, Анна Кошмал показала зі спини. Тож, розгледіти їхніх обличь не вдасться. Так, акторка наразі приховує від сторонніх очей не лише чоловіка, а й доньку.

Зазначимо, Анна Кошмал у грудні 2017 року вийшла заміж. Вже в червні 2018-го акторка народила сина Мишка. У березні цього року знаменитість стала мамою вдруге. На світ з'явилась донька артистки Софія. До речі, нещодавно Анна Кошмал дала п'ять корисних порад у материнстві.