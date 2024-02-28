Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком та зізналась, чи ревнує його до інших

Українська акторка Анна Кошмал показала рідкісне фото з коханим, а також зізналась, чи ревнує його до інших жінок.

Зокрема, знаменитість поспілкувалася з підписниками в Instagram. Фани ж поцікавилися, чи присутні ревнощі в її шлюбі. Акторка чесно відповіла, що впевнена у своєму чоловікові і в неї немає підстав йому не довіряти. Також артистка опублікувала рідкісне фото з коханим. Щоправда, на знімку закохані тримали одне одного за руку. Обличчя чоловіка Кошмал приховує вже багато років.

"Не ревную, немає сенсу…Знаю, що страшне, як любить мене", - відповіла артистка.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також знаменитість зізналась, чи планує переїзд до іншої країни. Артистка дала чітко зрозуміти, що не хоче жити за кордоном та залишатиметься в Україні. Окрім того, цьогоріч син Кошмал піде до першого класу. Анна обере одну зі шкіл Києва.

"Ні! Цього року Мишко піде до першого класу в Києві", - поділилася зірка.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно в родині Анни Кошмал було свято. У мами знаменитості був день народження. З нагоди свята акторка показала рідкісне фото з рідною людиною.

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