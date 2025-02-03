Анна Кошмал показала рідкісні кадри з весілля та висловилася про чоловіка, якого приховує

Сьогодні, 3 лютого, у родині акторки Анни Кошмал свято.

Чоловік знаменитості святкує день народження. В особливу дату Анна публічно привітала обранця у фотоблогу. Водночас вона пригадала, яким свого часу було їхнє весілля, та опублікувала кадри з церемонії. Зокрема, поділилася зворушливим моментом, як батько веде її у розкішній білій сукні під вінець.

"Ми не знімали наше весілля, залишилась лише серія фото і відео з телефонів гостей. І ось нещодавно брат мені каже: "Дивись, що знайшов". Тут тато веде мене під вінець до мого майбутнього чоловіка. Це було сім років тому і ні, сьогодні не наша річниця весілля. Просто один з найтепліших спогадів", - поділилася зірка.

Анна Кошмал з батьком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Щоправда, самого чоловіка Кошмал на кадрах немає. Все тому, що зірка ретельно його приховує, оскільки поважає рішення коханої людини бути непублічним. Тим не менш, акторка адресувала імениннику чимало теплих слів і зізналася, за що саме його кохає.

"Сьогодні інше важливе свято для нашої родини. День народження мого загадкового А. Я тебе люблю, бо не припиняю тобою захоплюватись. Люблю, бо завжди дуже стараєшся, за що б не взявся. Люблю, бо тебе не хвилює думка тих, хто оточує. Люблю, бо ти бачиш людей наскрізь, мене в першу чергу. Люблю, бо ти завжди даєш найкращі поради. Люблю, бо ти говориш правду, а не догоджаєш. Люблю за все, що ми вже пройшли. Люблю, бо ти людина вчинків. Я так можу продовжувати вічність, але просто скажу, що люблю, бо ти просто є і сповнюєш моє життя любовʼю та підтримкою. З Днем народження", - замилувала Кошмал вітаннями.

Нагадаємо, цього ж дня Катерина Осадча та Юрій Горбунов святкують восьму річницю шлюбу. Подружжя розкрило, як відбулося освідчення, та показало нові фото зі святкування.

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