Анна Кошмал показала свою фігуру до та після другої вагітності та приголомшила змінами

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Українська акторка Анна Кошмал показала себе до та після другої вагітності.

Артистка півтора року тому народила донечку. У своєму Instagram знаменитість опублікувала відео та показала, які трансформації з її тілом сталися за цей час. До слова, ще до вагітності Анна Кошмал активно займалась йогою та виконувала надскладні асани Коли знаменитість дізналась, що при надії, то не покинула своє хобі. Навпаки, Анна Кошмал продовжила заняття з йоги і навіть робила складні стійки з чималим животиком.

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Коли донечка з’явилась на світ, акторка поступово почала повертатися у форму. Знаменитість не квапилась, а давала своєму тілу трансформуватися у спокійному ритмі. До слова, акторка поверталась у форму теж за допомогою йоги. Анна Кошмал говорить, що головне для неї — це дбати про своє здоров’я та з любов’ю ставитися до тіла.

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«На відео приблизно два роки мого життя, усьому свій час. Головне любити і дбати про здоровʼячко», — поділилась акторка.

У коментарях фани Анни Кошмал висловили своє захоплення. Вони зазначили, що це має просто неймовірний вигляд, коли акторка з чималим животиком виконує різні вправи. Також фани додали, що трансформації тіла дійсно викликають захоплення.

Ви неймовірно крута! А стійка на голові, будучи вагітною, — це просто вау!

У вас така фігура, ніби ви й не народжували!

Захоплююся вами! Це просто неймовірно!

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія розкрила головний секрет свого схуднення. Також артистка відповіла на закиди, що нібито колола препарат для діабетиків «Оземпік».

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