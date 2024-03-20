Анна Кошмал показала свою свекруху та поділилася, як проводить з нею час у Львові

Українська акторка Анна Кошмал поділилася радісними новинами, що нарешті приїхала до свого улюбленого Львова.

Знаменитість вирушила до міста з театральною трупою, щоб зіграти виставу. Та перед заходом в акторки був час, аби прогулятися вулицями міста. Анна Кошмал поділилася враженнями від прогулянки, а також розсекретила, що у Львові нарешті зустрілася з рідними людьми.

"Сказати, що я задоволена, це, напевно, нічого не сказати. Я нарешті гуляю своїми улюбленими вулицями Львова. Не знаю, я щоразу приїжджаю сюди просто додому. Обожнюю це місто. Неважливо взагалі, яка погода. Навіть якби зараз падав дощ, я пішла б гуляти. Йду на зустріч до рідних людей", — поділилась знаменитість.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

До слова, у Львові акторка зустрілася зі свекрухою. Як зізналась Анна, у них із мамою чоловіка є важлива традиція. Перед виставами вони обов'язково зустрічаються за чашкою чаю в улюбленій кав'ярні.

"У мене є традиція тут – перед виставою пити чай із мамою мого чоловіка", — розсекретила знаменитість.

Анна Кошмал зі свекрухою / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал повідомила про поповнення в її родині. Рідний брат знаменитості став батьком, а акторка – тіткою.

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