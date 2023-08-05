Анна Кошмал показала, як разом з п'ятирічним сином складні асани з йоги робила

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал показала, як разом з п'ятирічним сином Михайлом займається йогою.

Вже тривалий час акторка захоплюється таким видом тренувань та намагається привчити до них сина. Так, у сторіз в Instagram Анна похизувалася, як робить надскладні асани з йоги.

Час, присвячений тренуванням, дав свій результат і тепер Кошмал може з легкістю продемонструвати, як закидує ногу над головою чи робить скручування.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Я сьогодні "Міс Зосередженість". Баланс завжди потребує концентрації уваги спочатку. Далі баланс стає легким та фоновим станом", - поділилася Кошмал.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Спочатку Михайло лише спостерігав, як його зіркова мама виконує певні вправи, а потім і доєднався до неї. Разом з сином Кошмал зробила одну зі складних вправ, яка на перший погляд має дуже простий вигляд. Акторка запропонувала і своїм підписникам спробувати виконати її.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

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