Анна Кошмал показала, як їй в Instagram заколядували: "Пишуть і кидають номер картки"

Прихильники порадили знаменитості, як треба спілкуватися з такими "колядувальниками".

Українська акторка Анна Кошмал показала, як їй у фотоблогу хотіли заколядувати.

За словами зірки, вона отримала в особисті дивне повідомлення. Якісь підлітки їй написали: "Можна колядувати?". Далі Анні відправили текст колядки та номер картки, на яку вона мала переказати кошти.

"Підлітки пишуть мені в особисті: "Можна заколядувати?". І кидають номер картки. Нє. Нормально? Я такого ще не бачила", - обурилася Анна.

Які часи, такі й колядувальники / Фото: instagram.com/smorkovkina

Винахідливі прихильники порадили акторці, як треба було спілкуватися з такими "колядниками".

"Потрібно було скинути їм фотографію грошей. Яка колядка – такі й гроші", - порадили Анні.

Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно знаменитість ділилася з прихильниками архівними світлинами. Кошмал показала знімки, які були зроблені на набережній Ялти 22 роки тому. На фото акторка зображена разом з мамою.

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