Анна Кошмал показала, який вигляд мала в юності: "Носила широкі штани і вдягалася на секонді"

Українська акторка Анна Кошмал показала шанувальникам, який вигляд мала в підлітковому віці.

На своїй сторінці в Inatagram зірка поділилася архівними світлинами, на яких позувала разом зі своїми друзями, ще коли була зовсім юною. Як розповіла Кошмал, у той час вона не любила жіночний одяг і віддавала перевагу більш спортивним образам.

Анна Кошмал в юності / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Мало хто знає, але в підліткові роки я і жіночність були майже несумісними речами. Я танцювала хіп-хоп, брала участь у батлах і навіть перемагала. Я носила широкі штани і вдягалася на секонді", - розповіла акторка.

Анна Кошмал в юності / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також, за словами Анни, за цей час вона змінила не лише свій імідж, а й ставлення до свого тіла та духовного стану.

"До 20 років років я взагалі не замислювалася на тим, що я їм і як це впливає на моє здоров‘я та свідомість. Я могла з’їсти декілька шоколадок на день, вживала занадто жирну їжу або, навпаки, морила себе голодом. А ще я постійно потребувала компанії. Будь-кого поруч. Мені здавалося, тільки самотні невдахи можуть проводити час, ходити в кіно чи кафе наодинці. Зараз крізь роки все кардинально змінилося, і я теж змінилася і внутрішньо, і ззовні", - написала Кошмал.

Анна Кошмал в юності / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал в юності / Фото: instagram.com/smorkovkina

Зараз Анна почувається зовсім іншою та рада, що у її житті сталися такі трансформації.

"Я віднайшла в собі витонченість і сексуальність; стала веганом та відношуся прискіпливо до всього, що вживаю; відчула себе цілісною та почала насолоджуватися перебуванням наодинці, навіть їздила в подорож сама. І це був один із найяскравіших досвідів у моєму житті", - поділилася акторка.

Анна Кошмал в юності / Фото: instagram.com/smorkovkina

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