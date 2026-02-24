Анна Кошмал показалась із 7-річним сином в лікарні та пояснила, що сталось

Анна Кошмал з сином / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал показалась із 7-річним сином у лікарні.

Знаменитості увечері 23 лютого довелося звертатися по допомогу до медиків. В Instagram-stories артистка опублікувала фото, на якому Мишкові робили рентген. Вочевидь, у хлопчика була підозра на перелом пальця руки.

Син Анни Кошмал у лікарні / © instagram.com/smorkovkina

Врешті, рентген показав, що кістки сина Анни Кошмал цілі. Хлопчик просто серйозно травмувався, тож палець йому все ж таки забинтували. Артистка також жартує, що хотіла заспокоїти підписників та повідомити, що з сином все гаразд. Проте Мишко попросив маму передати, що все насправді погано.

"Головний сюрприз вечора — рентген. Пальця не зламав. Я хотіла написати, що все добре, але він побачив і попросив передати, що все погано", — поділилась жартома артистка.

Син Анни Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно акторці Анні Сагайдачній довелося звертатися по допомогу до лікарів. 6-річний син знаменитості травмувався. Тож хірургу довелося зашивати хлопчикові рану.