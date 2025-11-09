ТСН у соціальних мережах

Анна Кошмал показалася з 7-місячною донечкою та дала п’ять корисних порад у материнстві

Акторка звернулася до майбутніх мам і розповіла, чого сама б хотіла навчитися у материнстві.

Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал поділилася теплими світлинами в соцмережах.

Анна Кошмал також показала архівні фото зі своїм маленьким сином Михайлом та дала поради для мам, які очікують на первістка. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

«Навіть коли ти внутрішньо готова до материнства, з появою первістка ти проживаєш новий досвід з повного нуля. Хочу з вами поділитись порадами, які мені ніхто не давав, але я б дуже хотіла їх почути вчасно», — зазначила Кошмал.

Акторка порадила відмовитися від очікувань і ідеалів соцмереж. Зірка додала, що відпочинок є неодмінною частиною для здоров’я як мами, так і дитини.

«Відмовся від своїх очікувань та уявлень про те, як це має бути. Це має не такий вигляд та відчувається не так, як це транслюють в соцмережах. Відпочинок — не розкіш, а необхідність. Коли малюк спить, обирай сон чи тишу, а не прибирання. Якщо хочеться плакати, треба сісти і добре поплакати. Це нормально. Не тримай в собі», — зазначила знаменитість.

Анна Кошмал з сином Михайлом / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з сином Михайлом / © instagram.com/smorkovkina

Кошмал також наголосила, що досвід інших не повинен визначати ваш власний шлях. На думку акторки, материнство — це не про ідеальні картинки, а про присутність і турботу.

«Материнство — не про ідеальну картинку, а про присутність. Ти можеш бути втомленою й розгубленою — і все одно залишатися найкращою для своєї дитини. Незважаючи на досвід подруг чи радниць, саме твій залишається унікальним. Дослуховуйся в першу чергу до себе. Щоб уникнути часової петлі, став маленькі щоденні цілі: новий маршрут прогулянки, фізичне та емоційне відновлення за допомогою руханки, творчість у дрібницях, музика чи подкаст», — підсумувала Кошмал.

Пізніше акторка опублікувала ніжні кадри з донечкою Софією, на яких видно, як тепло і щасливо вони проводять час разом. Шанувальники активно коментували фото, дякуючи зірці за щирість та корисні поради для молодих мам.

Анна Кошмал з донькою Софією / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з донькою Софією / © instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал поділилася тривожними подробицями про нічну госпіталізацію своєї 7-місячної доньки. Артистка розповіла, що сталося і чому цей випадок виявився дуже небезпечним.

