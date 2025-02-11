Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Анна Кошмал показалася на останніх місяцях вагітності та зізналася, як почувається

Анна Кошмал показалася на останніх місяцях вагітності та зізналася, як почувається

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

У родині зірки народиться друга дитина.

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно розсекретила свою вагу, показалася на останніх місяцях вагітності.

Кошмал в Instagram оприлюднила новий знімок з помітно округлим животиком. Вона попозувала в обтислій білій сукні та щаслива поклала руки на талію. У передчутті народження нового життя, Анна зізналася, що почувається чудово. У дописі вона зазначила, що на останніх місяцях значно змінилася її ходьба. А крім того, вона інакше стала усвідомлювати ритм життя й відчуває насолоду кожного моменту.

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina
Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Поки я в очікуванні переходу на новий рівень Джуманджі, переконуюсь, яке витривале та сильне створіння Жінка. Чого лише коштує моя впевнена та граційна хода пінгвіна. А взагалі, кайфую зараз, особливо, коли є можливість відпочити і зупинитись в моменті. Тому іноді собі нагадую "досить чогось чекати, просто будь тут", - написала вагітна зірка.

Нагадаємо, Анна Кошмал ретельно приховує свого чоловіка, від якого чекає на другу дитину. Утім, нещодавно вона ділилася рідкісними кадрами з їхнього весілля та публічно зверталася до обранця.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація