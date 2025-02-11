Анна Кошмал показалася на останніх місяцях вагітності та зізналася, як почувається

Українська акторка Анна Кошмал, яка нещодавно розсекретила свою вагу, показалася на останніх місяцях вагітності.

Кошмал в Instagram оприлюднила новий знімок з помітно округлим животиком. Вона попозувала в обтислій білій сукні та щаслива поклала руки на талію. У передчутті народження нового життя, Анна зізналася, що почувається чудово. У дописі вона зазначила, що на останніх місяцях значно змінилася її ходьба. А крім того, вона інакше стала усвідомлювати ритм життя й відчуває насолоду кожного моменту.

Анна Кошмал / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Поки я в очікуванні переходу на новий рівень Джуманджі, переконуюсь, яке витривале та сильне створіння Жінка. Чого лише коштує моя впевнена та граційна хода пінгвіна. А взагалі, кайфую зараз, особливо, коли є можливість відпочити і зупинитись в моменті. Тому іноді собі нагадую "досить чогось чекати, просто будь тут", - написала вагітна зірка.

Нагадаємо, Анна Кошмал ретельно приховує свого чоловіка, від якого чекає на другу дитину. Утім, нещодавно вона ділилася рідкісними кадрами з їхнього весілля та публічно зверталася до обранця.

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