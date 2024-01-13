Анна Кошмал показалася на відпочинку в Дубаї і здійснила мрію 5-річного сина

Українська акторка Анна Кошмал разом з 5-річним сином Михайликом полетіли в Дубаї і показали, як минає їхня відпустка.

У своєму фотоблогу зірка показалася в готельному номері, де її син облаштував собі ліжечко просто на терасі. А також замилувала кадрами, як хлопець самостійно англійською мовою замовляв собі іграшкову машинку через дзвінок на рецепцію готелю.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

"Нарешті зрозумів, навіщо всі ті заняття англійською. Обожнює кататися на машинках на територію готелю", - написала знаменитість.

Також Анна поділилася кадрами з їхнього сніданку. Зокрема, розповіла про те, що дуже часто на столах у готелі можна помітити воронів або котів, тому за прийомом їжі треба бути пильними.

"Зранку доводиться виборювати їжу у воронів і котів. Вони тут такі безстрашні, що ворони можуть просто схопити їжу з твоєї тарілки, як тільки ти відвернешся. Коти теж не пасуть задніх, і як тільки ти підеш, крадуть зі стола", - поділилася акторка.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Кошмал під час сонячної відпустки з сином також розповіла про чоловіка, який зостався в Україні. За її словами, він прагне, щоб їхній відпочинок минув без будь-якого стресу. Тому порадив вимкнути сповіщення про повітряну тривогу в Україні. Однак, акторка відповіла, що таким чином вона хвилюватиметься ще більше.

"Чоловік порадив вимкнути сповіщення тривоги, щоб не хвилювалася. Але коли вони вимкнуті, я хвилююся ще більше. Прокинулась разом із тривогою у Києві. Сподіваюсь, ніхто не постраждав", - повідомила зірка.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також акторка розповіла про здійснену мрію 5-річного Михайлика. Так, зіркова мама разом з сином відвідали тематичний парк розваг Legoland у Дубаї.

Анна Кошмал з сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, свого чоловіка акторка Анна Кошмал воліє не розсекречувати. Втім, наприкінці минулого року вона все ж розповіла про подробиці їхнього весілля і показала романтичне фото.

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