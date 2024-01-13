Анна Кошмал показалася на відпочинку в Дубаї і здійснила мрію 5-річного сина

Артистка поділилася, як минає їхній відпочинок.
Українська акторка Анна Кошмал разом з 5-річним сином Михайликом полетіли в Дубаї і показали, як минає їхня відпустка.
У своєму фотоблогу зірка показалася в готельному номері, де її син облаштував собі ліжечко просто на терасі. А також замилувала кадрами, як хлопець самостійно англійською мовою замовляв собі іграшкову машинку через дзвінок на рецепцію готелю.
"Нарешті зрозумів, навіщо всі ті заняття англійською. Обожнює кататися на машинках на територію готелю", - написала знаменитість.
Також Анна поділилася кадрами з їхнього сніданку. Зокрема, розповіла про те, що дуже часто на столах у готелі можна помітити воронів або котів, тому за прийомом їжі треба бути пильними.
"Зранку доводиться виборювати їжу у воронів і котів. Вони тут такі безстрашні, що ворони можуть просто схопити їжу з твоєї тарілки, як тільки ти відвернешся. Коти теж не пасуть задніх, і як тільки ти підеш, крадуть зі стола", - поділилася акторка.
Кошмал під час сонячної відпустки з сином також розповіла про чоловіка, який зостався в Україні. За її словами, він прагне, щоб їхній відпочинок минув без будь-якого стресу. Тому порадив вимкнути сповіщення про повітряну тривогу в Україні. Однак, акторка відповіла, що таким чином вона хвилюватиметься ще більше.
"Чоловік порадив вимкнути сповіщення тривоги, щоб не хвилювалася. Але коли вони вимкнуті, я хвилююся ще більше. Прокинулась разом із тривогою у Києві. Сподіваюсь, ніхто не постраждав", - повідомила зірка.
Також акторка розповіла про здійснену мрію 5-річного Михайлика. Так, зіркова мама разом з сином відвідали тематичний парк розваг Legoland у Дубаї.
Нагадаємо, свого чоловіка акторка Анна Кошмал воліє не розсекречувати. Втім, наприкінці минулого року вона все ж розповіла про подробиці їхнього весілля і показала романтичне фото.
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