Анна Кошмал показалася в обіймах чоловіка і розсекретила, як святкуватиме Новий рік

Українська акторка Анна Кошмал показала рідкісне фото зі своїм чоловіком, а також розсекретила, як планує зустрічати Новий рік.

Артистка поділилася особистим в Instagram. Зокрема, знаменитість поспілкувалася з прихильниками, а ті, своєю чергою, поставили чимало цікавих запитань. Одним із них було, як Анна планує зустрічати 2024 рік. Акторка відповіла, що святкуватиме Новий рік у родинному колі. Артистка переконана, що під час війни варто відмовитися від гучних вечірок.

"Поки за вікном війна, всі свята – тихенько вдома в колі родини, не більше", - відповіла артистка.

Анна Кошмал із сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Також у Кошмал поцікавилися, яка в неї улюблена цитата про кохання. Відповідаючи на запитання, акторка показала рідкісне фото зі своїм чоловіком. На знімку знаменитість постала в обіймах коханого. Щоправда, обличчя обранця акторка, як завжди, приховала.

"Любов – універсальний розчинювач. Вона розчиняє біль, страждання та журбу", - відповіла артистка.

Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал розповідала про курйоз, який трапився з нею в Одесі. До слова, поїздка артистки від самого початку пішла не за планом.

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