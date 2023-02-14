Анна Кошмал показалася в обіймах чоловіка та пояснила, чому не розуміє свята всіх закоханих

Артистка поділилася своїми думками.
Українська акторка Анна Кошмал у День святого Валентина показала рідкісний знімок зі своїм чоловіком.
Хоча знаменитість віддає перевагу тримати особисте життя в таємниці, з нагоди свята артистка зробила виняток. В Instagram Анна опублікувала знімок, на якому її міцно обіймає коханий. Однак, Кошмал не зрадила свої принципи та не показала обличчя чоловіка.
Окрім того, Анна зізналась, що не дуже розуміє таке свято, як День всіх закоханих. Артистка говорить, що в їхній сім'ї прийнято тішити одне одного незалежно від дати у календарі. Однак, на День святого Валентина Кошмал не відмовиться від горщика з квітами.
"Відверто кажучи, не дуже розумію це свято, адже маю звичку говорити своїй родині, що я їх люблю щодня. Але і не проти ще одного приводу для появи нового горщика з квітами. "Любов - універсальний розчинювач, вона розчиняє біль, проблеми та горе". Кохають сміливі, антонім страху - любов! Проявляймо любов не тільки до близьких, а й до себе! Примножуймо її, нехай вона постійно зцілює нас та веде на світло", - поділилася думками Анна.
Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал ділилася з прихильниками архівною світлиною. Акторка показала, який вигляд мала 14 років тому. До слова, на знімку знаменитість просто не впізнати.
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