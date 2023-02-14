Анна Кошмал показалася в обіймах чоловіка та пояснила, чому не розуміє свята всіх закоханих

Українська акторка Анна Кошмал у День святого Валентина показала рідкісний знімок зі своїм чоловіком.

Хоча знаменитість віддає перевагу тримати особисте життя в таємниці, з нагоди свята артистка зробила виняток. В Instagram Анна опублікувала знімок, на якому її міцно обіймає коханий. Однак, Кошмал не зрадила свої принципи та не показала обличчя чоловіка.

Анна Кошмал з чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Окрім того, Анна зізналась, що не дуже розуміє таке свято, як День всіх закоханих. Артистка говорить, що в їхній сім'ї прийнято тішити одне одного незалежно від дати у календарі. Однак, на День святого Валентина Кошмал не відмовиться від горщика з квітами.

"Відверто кажучи, не дуже розумію це свято, адже маю звичку говорити своїй родині, що я їх люблю щодня. Але і не проти ще одного приводу для появи нового горщика з квітами. "Любов - універсальний розчинювач, вона розчиняє біль, проблеми та горе". Кохають сміливі, антонім страху - любов! Проявляймо любов не тільки до близьких, а й до себе! Примножуймо її, нехай вона постійно зцілює нас та веде на світло", - поділилася думками Анна.

Нагадаємо, нещодавно Анна Кошмал ділилася з прихильниками архівною світлиною. Акторка показала, який вигляд мала 14 років тому. До слова, на знімку знаменитість просто не впізнати.

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