Анна Кошмал показалася з чоловіком і розсекретила, як він із сином привітав її з 30-річчям

Українська акторка Анна Кошмал 22 жовтня святкує день народження.

Ба більше, у знаменитості цьогоріч ювілей. Артистці виповнюється 30 років. Одними з перших акторку зі святом привітали чоловік та 6-річний син Мишко. У своєму Instagram Анна Кошмал показувала, як рідні поздоровляли її з днем народження. Зокрема, вони підготували для іменинниці святковим тортик зі свічками.

До речі, у день народження Анна показала рідкісне фото зі своїм коханим. Цього разу знаменитість засвітила обранця трішки більше, ніж зазвичай. Хоч обличчя коханого акторка не показувала, однак помітно, що він має чимало татуювань на руках.

Анна Кошмал із чоловіком та сином / Фото: instagram.com/smorkovkina

Окрім того, Анна Кошмал підбила особисті підсумки та зізналась, чого навчилася за ці роки та що важливого для себе усвідомила.

"Скільки себе пам'ятаю, я завжди хотіла бути старшою (не навпаки). Через мою миловидну зовнішність та вигляд вічного підлітка, люди часто ставились до мене несерйозно. Я завжди вважала, що саме в 30 починається справжній розквіт будь-якої жінки, бо вже є досвід, але ще є молодість і енергія", - зізналась акторка.

Вагітна Анна Кошмал із чоловіком / Фото: instagram.com/smorkovkina

Нагадаємо, наразі Анна Кошмал чекає на народження другої дитини. Нещодавно акторка влаштувала фотосет, де в чорній обтислій мінісукні демонструвала помітно округлий животик.

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